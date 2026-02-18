Mkhitaryan: “Bisogna evitare di fare figuracce. Sintetico? Non cerchiamo scuse”

"Dobbiamo giocare molto bene, non fare errori perché non è facile giocare qua, dobbiamo fare del nostro meglio per portare a casa un buon risultato in ottica del ritorno"

"Un campo sintetico dove non abbiamo mai giocato ma non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere. Tante squadre hanno avuto problemi qui, bisogna evitare di fare una figuraccia"

"Assenze a centrocampo? Tutti quelli che giocheranno dovranno dare del loro meglio per far vincere la squadra perché è quello che conta, è indifferente chi gioca e chi no, il mister sta ruotando la squadra ed è importante dare il massimo"