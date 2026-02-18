Intervenuto ai microfoni di Inter TV poco prima di Bodo Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così:
Mkhitaryan: “Bisogna evitare di fare figuracce. Sintetico? Non cerchiamo scuse”
Ecco le parole di Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV nel pre partita di Bodo Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions
"Dobbiamo giocare molto bene, non fare errori perché non è facile giocare qua, dobbiamo fare del nostro meglio per portare a casa un buon risultato in ottica del ritorno"
"Un campo sintetico dove non abbiamo mai giocato ma non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere. Tante squadre hanno avuto problemi qui, bisogna evitare di fare una figuraccia"
"Assenze a centrocampo? Tutti quelli che giocheranno dovranno dare del loro meglio per far vincere la squadra perché è quello che conta, è indifferente chi gioca e chi no, il mister sta ruotando la squadra ed è importante dare il massimo"
