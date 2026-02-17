Nell'episodio di Inter-Juventus di Bordocam di Dazn c'è ampio spazio al cartellino rosso comminato da La Penna a Kalulu

Bastoni esulta con Akanji mentre Kalulu è incredulo e chiede il VAR, convinto si possa fare. Il difensore della Juve va da La Penna e dice: "Non l'ho toccato, non l'ho toccato". Bastoni spiega a Dimarco l'azione precedente: "Palo, palo". Kalulu prova a convincere Bastoni, l'unico a poterlo scagionare che però dice no, tenendosi la mano sulla maglia, mimando il fallo subito.

Luciano Spalletti parla con Doveri: "Perfetto, perfetto", poi nomina il VAR. Doveri spiega l'impossibilità dell'utilizzo del VAR e Spalletti risponde: "Come no? Come fa a rovinare una partita così?". Kalulu è furibondo, Lautaro e Dimarco provano a calmarlo: "Tanto non possono controllarlo", dice Dimarco. "Ascoltami, non è giallo ma ormai ha fischiato", dice Lautaro. Kalulu non si rassegna: "Tutte e due le volte, non l'ho toccato", riferendosi anche al primo giallo. "Là non l'ho toccato, qua non l'ho toccato", a La Penna. McKennie prova a tranquillizzarlo: "Andranno a rivederlo".

Nel frattempo i giocatori dell'Inter in panchina provano a rivedere l'episodio in uno schermo dell'hospitality. All'inizio Mkhitaryan sembra convinto: "E' giallo, ha fatto il movimento col braccio". Dopo un replay migliore, ammette a Frattesi: "Non era giallo" e Frattesi sorride. Nel mentre, Kolarov dice a Barella di ricordare a La Penna un possibile tocco di mano in area di Locatelli sul tiro di Bastoni e Chivu fa lo stesso. Kalulu spera in un check ma Doveri lo costringe ad uscire dal campo. A fine primo tempo, Spalletti, uscendo dal campo, lancia una frecciata a Ferri: "Ti aspettano". "Chi", risponde Ferri. "Gli arbitri", dice Spalletti.