Calamai: “Ora Gattuso lavori su un blocco. Spero nell’esplosione di gioielli come Esposito”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto il punto sull'Italia all'indomani della vittoria degli azzurri a Tallin contro l'Estonia
Marco Macca
Marco Macca 

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto il punto sull'Italia all'indomani della vittoria degli azzurri a Tallin contro l'Estonia:

"Ho stima in Gattuso ma la sua inesperienza a livello di allenatore a certi livelli certo non è un aspetto positivo. Ai play off avrà sulle spalle il peso di cinquanta milioni di tifosi. Una pressione che potrebbe schiacciare allenatori con ben altra storia e con bel altro albo d’oro. Al cittì chiedo di lavorare su un blocco (...)".

Pio Esposito

"Dobbiamo sperare che i nostri giocatori più importanti, da Donnarumma e Kean passando per Tonali e Barella arrivino ai play off al meglio della loro condizione psico fisica. Tutto il calcio italiano deve dare una mano alla Italia. Magari se possibile regalando alla Nazionale qualche giorno di allenamento in più (...). Speriamo anche nella crescita esplosiva di quale nostro gioiello. Mi viene un nome in mente, Pio Esposito. Ha tutto per diventare una stellina del nostro calcio. E questa balbettante Italia ha un bisogno disperato di nuova luce".

(Fonte: TMW)

