"Dobbiamo sperare che i nostri giocatori più importanti, da Donnarumma e Kean passando per Tonali e Barella arrivino ai play off al meglio della loro condizione psico fisica. Tutto il calcio italiano deve dare una mano alla Italia. Magari se possibile regalando alla Nazionale qualche giorno di allenamento in più (...). Speriamo anche nella crescita esplosiva di quale nostro gioiello. Mi viene un nome in mente, Pio Esposito. Ha tutto per diventare una stellina del nostro calcio. E questa balbettante Italia ha un bisogno disperato di nuova luce".