«Dovresti aspettare, prima di poterti prendere devo vendere due giocatori.» Erano Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. «Direttore, e se vi dico sì e poi voi non li vendete? Resto senza squadra...» «Li venderemo sicuramente, ti chiediamo di avere pazienza.»

«Preferirei di no, non voglio correre il rischio di rimanere senza la Roma e senza di voi, nel caso alla fine non dovessero partire quei due calciatori. Facciamo così: resto alla Roma un altro anno e poi ne riparliamo.»". Anche Nicolò Barella lo aveva cercato in quell'occasione, chiedendogli di venire all'Inter. Per Henrikh il no all'Inter fu solo temporaneo. Un anno dopo sarebbe arrivato a Milano (nonostante Mourinho avesse tentato di trattenerlo a Roma) e avrebbe vestito la maglia nerazzurra.