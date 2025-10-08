FC Inter 1908
Rabiot: “Milan-Como a Perth? Una follia, assurdo! Dobbiamo adattarci ma…”

Rabiot: “Milan-Como a Perth? Una follia, assurdo! Dobbiamo adattarci ma…” - immagine 1
"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como... in Australia", dice Rabiot
Matteo Pifferi Redattore 

"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como... in Australia! È completamente folle.

Rabiot: “Milan-Como a Perth? Una follia, assurdo! Dobbiamo adattarci ma…”- immagine 2
Getty

Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano": lo dice il centrocampista del Milan Adrien Rabiot in un'intervista a Le Figaro.

Rabiot
Getty

"Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori - aggiunge il francese - ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

