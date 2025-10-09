L'esperto centrocampista armeno racconta il suo rapporto con i giovani talenti arrivati quest'anno all'Inter

Fabio Alampi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 11:32)

Henrikh Mkhitaryan, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo rapporto con i giovani talenti arrivati quest'anno all'Inter, da Sucic a Esposito, passando per Bonny: "Capisco che, a quasi 37 anni, sia normale inserire dei giovani che sono il futuro del club. Per Sucic, che gioca spesso nel mio ruolo, sono solo felice: è forte, ha qualità e personalità, farà le fortune dell'Inter nei prossimi anni".

Ma Sucic è un... Mkhitaryan?

"Sucic è un Sucic. È serio come me, si applica e ama imparare, anche le lingue: sa che parlando l'italiano aiuterà ancora di più. Anche per questo avrà un grande futuro. Come centrocampista moderno, mi piace tantissimo: ha ottime qualità tecniche, fisicamente è forte e corre già moltissimo. Deve ancora crescere tatticamente, ma ha solo 21 anni...".

A proposito di fratello maggiore, che consiglio darebbe a Pio e Bonny, in rampa di lancio?

"Ho già detto loro in privato di essere... più egoisti. Gli attaccanti devono esserlo, vengono giudicati dai gol. Devono aiutare la squadra, come già fanno, ma alla fine si conteranno solo le loro reti. Continuo a ripetere: "Siete voi che dovete farci vincere!". Li posso aiutare in certi dettagli tattici, ma spetta a loro lavorare e metterla dentro. Credetemi, hanno già un grande presente, ma il futuro sarà ancora più grande, anche perché sanno comportarsi ovunque".

Non trova, però, che su Pio ci sia troppa pressione?

"Sì, troppa, e non mi piace. È un ragazzo di 20 anni con grande potenziale, ma gli serve il giusto tempo. Non bisogna esagerare con le aspettative, altrimenti lo si rovina. Ognuno deve fare il proprio percorso, con calma, e vedrete che presto l'Italia si godrà questo tesoro".