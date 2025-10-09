La gioia è indescrivibile. Aleksandar Stankovic è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore serba. Una gioia incontenibile per il giovane centrocampista culminata dopo un ottimo inizio di stagione con la maglia del Bruges. "Ho iniziato con l'Under 15… da allora ho sempre sognato la Nazionale maggiore. E ora sono qui. Non riesco a descrivere come mi sento, è la realizzazione di un sogno. È pesante la fascia, ma quando hai accanto a te ragazzi come quelli che ho avuto io, tutto diventa più facile. Sono felice di aver avuto l’onore di essere capitano. Siamo andati agli Europei, siamo arrivati fino in semifinale… qualcosa che porterò sempre nel cuore", spiega Stankovic ai microfoni ufficiali della federazione serba.