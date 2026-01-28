Mkhitaryan a InterTV: “Le assenze? Non è come nella passata stagione quando sapevamo che…”

Al Signal Iduna Park, gialloneri e nerazzurri si giocano tutto: i ragazzi di Chivu interrompono il filone negativo in Champions League con una vittoria di prestigio che apre qualche recriminazione per i punti persi con Atletico e Liverpool. Questo il commento di Mkhitaryan nel post partita di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Abbiamo lavorato benissimo come squadra a livello difensivo, alla fine abbiamo segnato su piazzato e sbloccato la gara mertitando la vittoria, avevamo voglia di vincere per far vedere a tutti che possiamo vincere contro grandi squadre. Le assenze sono compensate da altri giocatori, siamo un grande gruppo, in allenamento non sappiamo mai chi gioca e non è come negli anni precedenti che iniziavano Mkhitaryan, Calha, Barella e stiamo facendo bene. I play off? Contava vincere questa sera, c'è anche un po' di delusione per i punti persi che ci hanno lasciato ferite. Avremmo portuto fare meglio ma ora non ci pensiamo"