Le dichiarazioni del calciatore egiziano e del commissario tecnico dopo la sconfitta in rimonta per 3-2 contro l'Argentina

Alessandro De Felice Redattore 7 luglio - 22:25

L’Egitto non ci sta. Dopo la rimonta subita contro l’Argentina negli ottavi di finale del Mondiale, il CT Hossam Hassan e alcuni calciatori hanno sbottato attaccando l’operato dell’arbitro François Letexier.

Il primo a scagliarsi contro il direttore di gara è stato Mostafa Ziko, autore del momentaneo 0-2:

"Congratulazioni all'Argentina per la vittoria del Mondiale: il torneo era già truccato, non avevano bisogno di altro. L'arbitro è stato ingiusto, ingiusto, ingiusto! François è stato a loro favore dall'inizio. Ha cercato costantemente di fermarci e in campo ci zittiva di continuo”.

Sulla falsariga il suo CT Hassan, che nel finale mostra le ‘braccia a X’ per denunciare un presunto atto di razzismo.

“Oggi tocca all’Egitto, chissà chi sarà il prossimo. È proprio per questo che i tifosi provano frustrazione davanti alla Var. Invece di parlare della splendida rete dell'Egitto, tutti discutono degli arbitri. Decisioni come questa possono cambiare l'intero corso di un Mondiale. Non sono affatto d'accordo con quella decisione. Si tratta di una partita a eliminazione diretta e hanno annullato un gol importantissimo per qualcosa che, a mio parere, non ne giustifica l'annullamento. Il calcio sta diventando ossessionato dal trovare motivi per annullare i gol invece di premiare il gioco offensivo“.