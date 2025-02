Domani vedrà Calhanoglu e Yldiz, se giocherà. L’interista quest’anno non ha ancora raggiunto i suoi alti standard abituali.

«Ha avuto diversi infortuni che hanno comportato alti e bassi. Ancora non ha raggiunto il suo top, ma con lui o senza di lui l’Inter cambia tanto. La mia stima per Hakan non cala di un centimetro, è un grandissimo giocatore e ha tutto: intelligenza tattica, qualità tecniche, personalità, visione, mentalità vincente. Lui fa sempre la differenza».