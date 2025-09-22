"L'anno scorso ha avuto qualche ricaduta fisica di troppo e questo l'ha condizionato nella continuità", ha detto Montella

Matteo Pifferi Redattore 22 settembre - 15:28

Intervenuto a Sky Sport, il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ha speso parole al miele per Hakan Calhanoglu, punto fisso della Nazionale:

"Hakan è un calciatore straordinario, nel suo ruolo e al suo livello ce ne sono 2-3 a livello mondiale. L'anno scorso ha avuto qualche ricaduta fisica di troppo e questo l'ha condizionato nella continuità, poi è andato al Mondiale per Club che era infortunato, ha avuto piccoli problemi ma continui"

"Adesso sta avendo continuità, ha fatto due gol straordinari contro la Juventus, una partita di primo livello. E' in continua crescita, è straordinario per la Turchia e per l'Inter credo anche nei prossimi anni"