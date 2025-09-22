Walid Cheddira, attaccante del Sassuolo, ha parlato così della sconfitta dei neroverdi contro l'Inter:
Cheddira: “Partita decisa da episodi. Frattesi-Matic da rigore? Se ne stiamo parlando…”
"Per noi inizio difficile ma sappiamo di avere le carte in regola per portare a casa l'obiettivo", ha detto Cheddira
"Alla fine sono gli episodi che spostano le partite, parleremo con il mister e con lo staff per riguardare e analizzare gli errori e per non rifarli"
Trattenuta Frattesi a Matic: era rigore?
"Non l'ho vista perché seguivo la palla, se ne stiamo parlando forse qualcosina c'è stata. L'arbitro non l'ha vista, quindi andiamo avanti"
Un giudizio sull'inizio di campionato
"Abbiamo affrontato Napoli, Inter e Lazio oltre alla Cremonese, un inizio difficile ma sappiamo di avere le carte in regola per portare a casa l'obiettivo. Grazie al lavoro quotidiano di Grosso e del suo staff, potremo fare grandissime cose"
