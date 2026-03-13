L’ex presidente nerazzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha negato l’errore del difensore dell’Inter ma ha rilanciato

Redazione1908 13 marzo - 10:40

Le parole di Massimo Moratti dopo Inter-Juve hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sul caso Bastoni.

L’ex presidente nerazzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha negato l’errore del difensore dell’Inter, definendolo senza giri di parole «una grande cavolata». Moratti ha fatto riferimento sia al gesto in campo sia all’esultanza successiva, giudicata eccessiva anche tenendo conto della tensione agonistica di una partita così sentita.

Moratti ha anche criticato la reazione dell’ambiente bianconero nel dopopartita. In particolare, ha fatto riferimento alle dichiarazioni di alcuni dirigenti juventini, che avevano parlato addirittura di «morte del calcio». Un’espressione che, a suo giudizio, appare decisamente sproporzionata rispetto a quanto accaduto in campo.

«Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti», le parole dell'ex presidente nerazzurro.