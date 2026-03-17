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Moratti: “Ho sempre cercato il bello per fare felici i tifosi. Con Cantona avremmo vinto altri trofei”

Moratti: “Ho sempre cercato il bello per fare felici i tifosi. Con Cantona avremmo vinto altri trofei” - immagine 1
L'ex presidente dell'Inter ha ricordato alcuni dei grandi calciatori portati in nerazzurro nel corso degli anni
Fabio Alampi Redattore 

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ai microfoni del Corriere della Sera ha ricordato alcuni dei grandi calciatori portati in nerazzurro nel corso degli anni: "Ho sempre cercato il bello per fare felici i nostri tifosi. C'erano partite in cui la panchina dell'Inter era più forte dell'undici titolare. Una sera, contro il Real Madrid, seduti accanto a Gigi Simoni c'erano Roberto Baggio, Djorkaeff, Pirlo e Ventola, con Ronaldo-Zamorano coppia titolare e Recoba out".

Moratti: “Ho sempre cercato il bello per fare felici i tifosi. Con Cantona avremmo vinto altri trofei”- immagine 2

Ronaldo e Recoba sono stati i figli prediletti di Moratti, "ma avremmo subito portato a casa trofei se fossi riuscito a convincere Cantona, un altro genio del calcio. Paul Ince? Splendido centrocampista, un guerriero, un leader che regalava passione, orgoglio e senso di appartenenza".

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