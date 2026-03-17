Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ai microfoni del Corriere della Sera ha ricordato alcuni dei grandi calciatori portati in nerazzurro nel corso degli anni: "Ho sempre cercato il bello per fare felici i nostri tifosi. C'erano partite in cui la panchina dell'Inter era più forte dell'undici titolare. Una sera, contro il Real Madrid, seduti accanto a Gigi Simoni c'erano Roberto Baggio, Djorkaeff, Pirlo e Ventola, con Ronaldo-Zamorano coppia titolare e Recoba out".