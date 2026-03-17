Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ai microfoni del Corriere della Sera ha ricordato alcuni dei grandi calciatori portati in nerazzurro nel corso degli anni: "Ho sempre cercato il bello per fare felici i nostri tifosi. C'erano partite in cui la panchina dell'Inter era più forte dell'undici titolare. Una sera, contro il Real Madrid, seduti accanto a Gigi Simoni c'erano Roberto Baggio, Djorkaeff, Pirlo e Ventola, con Ronaldo-Zamorano coppia titolare e Recoba out".
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fcinter1908 news interviste Moratti: “Ho sempre cercato il bello per fare felici i tifosi. Con Cantona avremmo vinto altri trofei”
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Moratti: “Ho sempre cercato il bello per fare felici i tifosi. Con Cantona avremmo vinto altri trofei”
L'ex presidente dell'Inter ha ricordato alcuni dei grandi calciatori portati in nerazzurro nel corso degli anni
Ronaldo e Recoba sono stati i figli prediletti di Moratti, "ma avremmo subito portato a casa trofei se fossi riuscito a convincere Cantona, un altro genio del calcio. Paul Ince? Splendido centrocampista, un guerriero, un leader che regalava passione, orgoglio e senso di appartenenza".
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