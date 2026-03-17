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Recoba compie 50 anni, Moratti: “Ha rappresentato tutto ciò che amo del calcio”

Recoba compie 50 anni, Moratti: “Ha rappresentato tutto ciò che amo del calcio” - immagine 1
L'ex presidente dell'Inter è stato il più grande estimatore dell'attaccante uruguayano: "Talentuoso, sorprendente, geniale, divertente"
Fabio Alampi Redattore 

Alvaro Recoba compie oggi 50 anni. Per celebrare il compleanno dell'ex attaccante uruguayano è intervenuto anche Massimo Moratti, il suo più grande estimatore, che ha parlato di lui ai microfoni del Corriere della Sera: "Quando lo presi i suoi agenti mi dissero: "Alla sua prima partita, il Chino farà cadere lo stadio". E lo stadio lo fece cadere veramente...".

Alvaro Recoba, Inter
Getty Images

"In campo ha rappresentato tutto ciò che amo del calcio. Magari un po' pigro, ma talentuoso, sorprendente, geniale, divertente. Faceva gol incredibili, e i ragazzini potevamo sognare con lui. Uno dei più bei ricordi della mia presidenza. Parliamo di un ragazzo splendido, educato, bravissimo, per bene. Mi diceva sempre: "Presidente, mi paga troppo, non lo merito...". Non mi sorprende che abbia deciso di fare l'allenatore: è intelligente, sveglio, ed è sempre stato più maturo di tanti suoi colleghi. So che lavora in Venezuela, con il Deportivo Táchira Fútbol Club: riuscirà a farsi amare anche come tecnico, perché è completo".

Recoba compie 50 anni, Moratti: “Ha rappresentato tutto ciò che amo del calcio”- immagine 3
Getty Images

"Lo convinsi anche io ad andare a Venezia: da noi aveva poco spazio e volevo vederlo giocare, perché era una gioia per gli occhi di qualsiasi appassionato. Ho sempre cercato il bello per fare felici i nostri tifosi. C'erano partite in cui la panchina dell'Inter era più forte dell'undici titolare. Una sera, contro il Real Madrid, seduti accanto a Gigi Simoni c'erano Roberto Baggio, Djorkaeff, Pirlo e Ventola, con Ronaldo-Zamorano coppia titolare e Recoba out. Tanti auguri al mio Chino, splendido 50enne che da ragazzo ha generato tanta gioia in campo".

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