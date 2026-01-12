L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è intervenuto nel corso a Radio Tutto Napoli per commentare il pareggio di ieri di San Siro: "È stata una bellissima partita, giocata da due squadre forti, diverse tra loro ma entrambe di grande valore. I giocatori hanno interpretato la gara con serietà. Al netto di tutte le polemiche, il risultato mi sembra giusto".