Massimo Moratti, in un'intervista concessa a SportWeek, ha parlato della sua Inter. Quando l'ha ripresa (era stata del papà Angelo.ndr) pensava sarebbe stato solo per un po' di tempo ma invece si è rivelato un periodo lunghissimo. «Fu una questione di amore e tifo. La decisione di prendere la squadra era proprio perché avevo fatto il tifo per Lei con tutto me stesso. La prima partita? Inter-Brescia 1-0. Ando bene, anche perché era da un po' che l'Inter non ne vinceva una. C'era ancora Ernesto Pellegrini, che era per metà presidente ma ormai aveva venduto e mi presentò i giocatori negli spogliatoi. Capisco che per loro fu uno choc, visto che incontravano il nuovo proprietario appena prima del fischio d'inizio».