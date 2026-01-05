In una lunga intervista a Marca, Fabio Capello ha sferrato un duro attacco nei confronti degli arbitri

In una lunga intervista a Marca, Fabio Capello ha sferrato un duro attacco nei confronti degli arbitri. "Nelle due stagioni in cui ha allenato il Real Madrid (1996/97 e 2006/07), ha vinto la Liga. In seguito abbiamo appreso che in quegli anni il Barcellona pagava il vicepresidente dell'associazione arbitri. Cosa pensa dello scandalo del caso Negreira? Capisce perché le autorità sportive non sono intervenute?", è la domanda del giornalista spagnolo.

La risposta del tecnico è chiara: "Cosa vuoi che ti dica? Hanno provato a fermarci, ma non ci sono riusciti... Ah, ah, ah! Non ci sono riusciti. Pensa allo sforzo che abbiamo dovuto fare, alla forza di quella squadra e a quanto merito ci spetta. Se pensi che vincere sia sempre un merito, dopo questo lo è ancora di più. Abbiamo vinto contro tutti! Ricordo che la gente diceva: "È così che vince il Madrid". Beh, no, era molto di più. Ah, ah, ah!".

Stai scherzando, ma in realtà è una cosa molto seria. In Italia ci fu uno scandalo simile, "Calciopoli", in cui alcuni club manipolarono le nomine degli arbitri. E la Juventus fu retrocessa in Serie B. — "Ma non hanno pagato (gli arbitri, ndr) eppure la squadra è stata mandata in Serie B, intendiamoci. E con questa storia di Negreira non è successo niente. Questa è una domanda per voi spagnoli, non per me. Perché in Italia abbiamo preso provvedimenti. Ho vinto due titoli con la Juventus, ho entrambe le medaglie in patria, ma la squadra è retrocessa in Seconda Divisione".

Questo non fa fare una bella figura con la giustizia sportiva nel mio Paese… — "Non sembra, no. Se è successo qualcosa di così grave e la reazione è: "Dai, era uno scherzo..." E non stiamo parlando di uno scherzo, vero?".

A proposito di arbitri, ci sono sempre più controversie sull'uso del VAR. — "Lascia perdere, lascia perdere... Questo è un argomento che mi fa molto arrabbiare".

Non è possibile esportare quello stile di arbitraggio inglese che convince tutti e portarlo nel campionato spagnolo o in quello italiano? — "No, no. Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono servirsi di ex giocatori per il Var, eppure loro conoscono i movimenti del calcio, il movimento che fa un giocatore per fermarsi, per aiutarsi… E molte volte prendono decisioni che non sono corrette, perché non hanno giocato e non conoscono quei movimenti. A un giocatore toccano la faccia, lui si butta a terra, e fischiano. Ma perché fischi? Se io misuro 1,90 e l'altro 1,75, quando mi muovo il mio braccio è all'altezza della sua faccia, perché fischi? Questo mi fa impazzire".

Quindi pensi che il VAR verrebbe sistemato se nominassimo un ex calciatore responsabile? — "Uno! Metti uno lì che dica all'arbitro 'Beh, a me non sembra rigore, o sì, mi sembra'. Con l'Uefa abbiamo analizzato 20 situazioni in cui sono stati fischiati rigori, le hanno riviste ex giocatori ed ex allenatori, e 6 di queste erano rigore e 14 no".

(Marca)