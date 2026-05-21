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Moratti: “Qualche giocatore di questa Inter nella mia del Triplete, ma…”

Moratti: “Qualche giocatore di questa Inter nella mia del Triplete, ma…” - immagine 1
L'Inter di ieri o l'Inter di oggi? Per l'ex presidente nerazzurro Moratti scegliere è praticamente impossibile
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante l’allenamento della squadra di Chivu all’Arena Civica di Milano.

Moratti: “Qualche giocatore di questa Inter nella mia del Triplete, ma…”- immagine 2
Getty Images

Quali giocatori di questa Inter giocherebbero nell’Inter del Triplete?

Moratti risponde così:

“Non si possono fare paragoni, ma dico, li aggiungere alla mia Inter. Gli undici o dodici che hanno vinto a Madrid più due o tre giocatori di questa. Forse anche di più, non lo so. Difficile fare paragoni tra due epoche diverse, due stili diversi di gioco, non mi permetto di fare paragoni”.

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