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INTER PIU' FORTE. PAZ E PALESTRA...

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Tra mercato e prospettive, fra trattative sfumate e vice extra-campo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare a tutto tondo dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni:

Moratti, confessi che ha pensato che ai suoi tempi Palestra e Paz sarebbero finiti all’Inter.

Ride. «Mah, non lo so, Erano entrambe trattative molto difficili. Ci stava che non andassero a buon fine. Palestra è un buon giocatore ma aveva un prezzo esagerato. Le qualità di Paz sono sotto agli occhi di tutti, ma l’Inter non ha nulla da rimproverarsi perché la buona riuscita dell’affare non dipendeva da lei».

Il Milan nel frattempo a preso Gonçalo Ramos, mentre la Juve è vicina al ritorno di Kolo Muani. Crede che all’Inter ci sia da preoccuparsi?

«Ma no. L’Inter è ancora la più forte in Italia. Anche per questo, dopo il mancato arrivo di Palestra e Paz i tifosi sono forse un po’ infastiditi, ma non certo preoccupati. Sanno bene che l’Inter rimane davanti a tutte».

Su cosa basa la sua fiducia?

«Su quello che ha detto il campo nella stagione scorsa. Sulla competenza del presidente Marotta e del direttore sportivo Ausilio che sapranno prendere giocatori funzionali. Sulla bravura di Cristian Chivu. Sulla forza tecnica e morale della squadra, che rimane la più completa».