Le parole dell'ex calciatore: "Il Napoli in questo momento ha raggiunto una situazione molto più positiva dell’anno scorso"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Francesco Moriero, ex calciatore, ha parlato così verso Napoli-Inter di questa sera: “Leggendo le interviste di Antonio ho notato grande chiarezza: il Napoli in questo momento ha raggiunto una situazione molto più positiva dell’anno scorso, una posizione di classifica migliore. Sta cercando di pensare partita dopo partita. Antonio vuole vincere, farà di tutto per riuscirci”.