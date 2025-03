"Il coefficiente di difficoltà si alza ulteriormente e così quello di oggi per Josep Martinez tra i pali rappresenta un crash test a tutti gli effetti". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul portiere spagnolo, chiamato a difendere i pali dell'Inter anche stasera a Napoli visto l'infortunio di Yann Sommer. Finora ha dato risposte positive, ma lo attende la sfida più importante che può valere una stagione: "Fin qui all’attivo ci sono 3 presenze in nerazzurro e nessun gol subito, tra le due partite di Coppa Italia e una in campionato, ma ai numeri si sommano anche gli interventi decisivi che il primo portiere spagnolo della storia dell'Inter ha sfoderato quando è stato chiamato in causa in questa sua prima stagione interista.

La parata su Isaksen contro la Lazio sul risultato di 0-0 fa il paio con quella su Ekuban nella ripresa di Inter-Genoa, poco prima che Lautaro piazzasse il gol della vittoria. Il portiere numero 13 aveva contribuito a tenere la porta inviolata anche all’esordio assoluto lo scorso dicembre, quando nel finale aveva bloccato Touré e spento ogni speranza per l’Udinese. Stasera c’è l’esame principale contro Lukaku e compagni, che in campionato in 26 partite non sono riusciti a far gol solo in 4 occasioni. Le tre partite giocate con l’Inter hanno tutte in comune il fatto di essersi disputate a San Siro, ma quella di oggi sarà la prima in trasferta e in un catino bollente come il Maradona per la sfida che vale il primo posto in campionato.