"E' stata una partita equilibrata, stiamo migliorando nel portare più uomini in attacco. Stiamo cercando di migliorare, abbiamo bisogno di attaccare l'area di rigore. Spesso abbiamo attaccato l'area con poca forza e pochi uomini, così la probabilità di far gol è ridotta. Oggi abbiamo fatto un po' meglio, possiamo migliorare. Ne parliamo internamente, abbiamo bisogno di inserimenti in area. Il calcio è uno sport collettivo, sono il primo che devo migliorare, sono il leader e devo far capire tante cose da migliorare. Voglio che tutti abbiano l'atteggiamento giusto, per caratteristica di ognuno, possono contribuire in modo diverso ma mi aspetto il 100% di ognuno per il beneficio del gruppo"