Mourinho rivela: “Dopo aver firmato col Benfica ho parlato con 2 club”

Buona la prima per lo Special One sulla panchina del Benfica, con il 3-0 rifilato all'AVS nel campionato portoghese
Alessandro De Felice
Dopo il 3-0 all'AVS, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa al termine della partita della sua nuova avventura alla guida del Benfica.

Lo Special One ha svelato di aver parlato con André Villas-Boas, presidente del Porto, e il numero uno dello Sporting Frederico Varandas dopo aver già firmato con il suo nuovo club.

"Se mi chiedete se il Porto è uno dei club più grandi del mondo, sì. Se il Porto è un gigante, dico di sì. Non sono venuto al Benfica per infastidire il Porto, sono venuto per godermi l’opportunità di allenare un grande club, con grandi ambizioni. Spero che non si arrabbino con me (ride, ndr). Dopo essere arrivato al Benfica, ho parlato con Villas-Boas e con Varandas, il presidente dello Sporting. Il fatto di essere allenatore del Benfica non significa che io sia venuto per fare guerra".

"Se penso che verrò applaudito di nuovo al Dragao? Ovviamente no. Il Porto è una parte importantissima della mia storia e io lo sono della storia del Porto".

"I tifosi mi hanno riservato un’accoglienza fantastica, che credo di meritare, ma per 90 minuti siamo nemici… ma nemici sportivi, non voglio niente di più di questo. Il Porto vuole vincere e anch’io voglio vincere. Nient’altro".

(Fonte: TMW)

