Mourinho rivela: “Dopo aver firmato col Benfica ho parlato con 2 club”

"Se mi chiedete se il Porto è uno dei club più grandi del mondo, sì. Se il Porto è un gigante, dico di sì. Non sono venuto al Benfica per infastidire il Porto, sono venuto per godermi l’opportunità di allenare un grande club, con grandi ambizioni. Spero che non si arrabbino con me (ride, ndr). Dopo essere arrivato al Benfica, ho parlato con Villas-Boas e con Varandas, il presidente dello Sporting. Il fatto di essere allenatore del Benfica non significa che io sia venuto per fare guerra".