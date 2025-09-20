"Stanchezza legata alla preparazione? No, il calcio di oggi è totalmente diverso. C'è anche questa Lega che decide quando giocare o no. Magari si poteva giocare domani sera, visto che abbiamo giocato contro l'Inter e il Borussia Dortmund. Il Napoli fa tre partite in 9 giorni, mentre noi tre in 7. E questi sono 1-2-3 punti... La gente che decide deve dare qualità a tutti. Sono nel calcio da una vita e so che giocare dopo 4 o 5 giorni ti può cambiare la vita, e ti toglie o dà punti. Quelli che decidono trovano scuse. Bisogna stare molto attenti perché questa cosa ti cambia anche la classifica. Se si sta zitti e buoni e si subisce non va bene".