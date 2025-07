Prima o poi tornerà ad allenare in Portogallo, il suo Paese. L'ex allenatore dell'Inter Jose Mourinho dopo la gara amichevole vinta dal suo Fenerbahce per 2-1 contro il Portimonense ha parlato della sua carriera e ha ammesso: «Andrò sicuramente in Portogallo in futuro. Non è ancora successo, ma succederà», ha confessato. E ha spiegato che non si tratta neanche di un futuro troppo lontano.