Mourinho: “A Sneijder devo il Triplete e l’anno più bello di sempre. Anche gli altri ma…”

Non è passato inosservato il bacio di Mourinho a Wesley Sneijder prima di Ajax-Benfica. Un saluto affettuoso tra due leggende nerazzurre
Daniele Mari 

Non è passato inosservato il bacio di Mourinho a Wesley Sneijder prima di Ajax-Benfica. Un saluto affettuoso tra due grandi protagonisti del Triplete dell'Inter. Lo stesso Mourinho, a Stan Sport, ha spiegato il perché del gesto affettuoso nei confronti dell'ex numero 10 dell'Inter.

"Perché ho baciato Sneijder sulla testa? Andiamo su, Wes mi ha dato il Triplete, mi ha dato l'anno migliore della mia intera carriera. Lui insieme agli altri ovviamente ma Wes è stato determinante", ha detto sorridendo lo Special One.

 

