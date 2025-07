Samuele Mulattieri , ex giocatore del settore giovanile dell'Inter , ha parlato ai microfoni di Destination Calcio della sua esperienza nerazzurra: "E' stata una bella esperienza anche fare la Youth League con l'Inter il primo anno, perché poi io il secondo anno da fuoriquota non ho potuto farla, quindi l'ho fatta solo il primo anno. È stata una bellissima esperienza, abbiamo giocato il girone con il Barcellona, il PSV, quindi è stata una bella esperienza".

"È stata una bellissima esperienza, comunque è stato il mio primo anno da professionista nel calcio. La prima stagione da professionista, perché avevo già giocato anche nello Spezia qualche partita, però il primo anno completo da professionista l'ho fatto lì in Olanda, perché uscito dalla primavera, non avevo grossissime richieste, poi c'era stato il Covid. Però mi ricordo che mi aveva mandato un messaggio l'allenatore, Wim Jonk, spiegandomi appunto cosa vedeva in me e dove potevo giocare. Io ero rimasto impressionato da questo messaggio, quindi mi hanno voluto fortemente sia lui che anche i due direttori Jasper e Ruben, con cui mi scrivo tuttora, ci sono rimasto molto legato. È stata una bella esperienza, perché comunque ti apre un po' la visione da giovane andare a giocare in Olanda, comunque è un altro tipo di campionato, è stata una bella esperienza".