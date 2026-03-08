FC Inter 1908
Muraro: “Derby? L’Inter può anche permettersi di non vincere. Di Esposito mi piace…”

Intervistato da TMW, Carlo Muraro, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby di questa sera
Marco Macca
Intervistato da TMW, Carlo Muraro, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby di questa sera:

Il discorso Scudetto può essere riaperto?

"Può essere, ma mi sembrano tanti comunque 7 punti, in caso di vittoria del Milan, visto che mancherebbero poi solo 10 partite. L'Inter in questa partita può anche permettersi di non vincere, anche se farà di tutto per centrare i tre punti".

L'assenza di Lautaro può pesare o l'Inter sa come sopperire alle assenze?

"Innanzitutto mi sembra che l'Inter stia bene fisicamente. Si è visto anche contro il Como: era una partita pericolosa, con tanti cambi, ma l'Inter pur senza brillare ha concesso poco. Poi certo: come Lautaro non ce n'è. Dove lo metti sta, in area anche una mezza palla sporta la può tramutare in gol. Fra gli attaccanti poi è quello che lega meglio con la squadra. Con Pio Esposito o Thuram l'Inter cambia un po': se gli attaccanti non si muovono nel modo giusto, è difficile anche per i centrocampisti andare in area avversaria".

Inter Chivu
Che ne pensa di Pio Esposito?

"Ciò che mi piace di più di lui è la cattiveria agonistica che ha dentro, il carattere. È uno che aiuta molto la squadra, forte fisicamente, difende palla, è altruista e sa anche fare gol quando ne ha l'occasione. Tenendo presente che ha vent'anni e può ancora migliorare".

(Fonte: TMW)

