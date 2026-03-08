Intervistato da TMW, Carlo Muraro, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby di questa sera:
Muraro: “Derby? L’Inter può anche permettersi di non vincere. Di Esposito mi piace…”
Il discorso Scudetto può essere riaperto?—
"Può essere, ma mi sembrano tanti comunque 7 punti, in caso di vittoria del Milan, visto che mancherebbero poi solo 10 partite. L'Inter in questa partita può anche permettersi di non vincere, anche se farà di tutto per centrare i tre punti".
L'assenza di Lautaro può pesare o l'Inter sa come sopperire alle assenze?—
"Innanzitutto mi sembra che l'Inter stia bene fisicamente. Si è visto anche contro il Como: era una partita pericolosa, con tanti cambi, ma l'Inter pur senza brillare ha concesso poco. Poi certo: come Lautaro non ce n'è. Dove lo metti sta, in area anche una mezza palla sporta la può tramutare in gol. Fra gli attaccanti poi è quello che lega meglio con la squadra. Con Pio Esposito o Thuram l'Inter cambia un po': se gli attaccanti non si muovono nel modo giusto, è difficile anche per i centrocampisti andare in area avversaria".
Che ne pensa di Pio Esposito?—
"Ciò che mi piace di più di lui è la cattiveria agonistica che ha dentro, il carattere. È uno che aiuta molto la squadra, forte fisicamente, difende palla, è altruista e sa anche fare gol quando ne ha l'occasione. Tenendo presente che ha vent'anni e può ancora migliorare".
