Il difensore slovacco dell'Atletico Madrid ha commentato così il successo per 2-1 ottenuto contro i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 13:02)

David Hancko, difensore slovacco dell'Atletico Madrid, ha commentato a fine partita il successo per 2-1 ottenuto contro l'Inter: "Se guardate il nostro sorteggio in Champions League, abbiamo affrontato avversari difficili e abbiamo perso contro Liverpool e Arsenal. Oggi abbiamo affrontato un'Inter che aveva vinto tutte e quattro le partite precedenti, siamo molto contenti".

"È stato molto importante perché l'atmosfera in questo stadio era incredibile. Questo tipo di partite mi rendono orgoglioso di come abbiamo giocato e penso che la vittoria sia stata la giusta ricompensa".

"Penso che siamo un'ottima squadra, ma l'Inter ha avuto momenti nel primo tempo in cui era forte con la palla e noi abbiamo faticato a difendere. Siamo riusciti a ribaltare la situazione. Ci sono stati momenti in cui abbiamo creato molte occasioni, e mi aspettavo che questo tipo di partite si sarebbero decise per piccoli dettagli. Nello spogliatoio dicevamo che in questo tipo di partite i calci piazzati sarebbero stati cruciali. Oggi ha giocato a nostro favore".