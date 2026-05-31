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Mutti: “Napoli? Allegri può dire la sua, ma non ho capito la partenza di Conte. E il Milan…”
Intervistato da TMW, Bortolo Mutti, allenatore tra le altre del Palermo, ha parlato del momento di due big di Serie A come Napoli e Milan:
Serie A: il Napoli riparte da Allegri.—
"Non ho capito la partenza di Conte, il progetto poteva andare avanti. Comunque la stagione è stata positiva, anche se fatta di tanti infortuni. In ogni caso Allegri è un allenatore di esperienza e può dire la sua anche a Napoli, che ha bisogno di gente come lui, di grande carisma".
E il Milan?—
"Hanno azzerato tutto. Vedremo cosa combineranno. Non si capisce da chi ripartiranno. In passato c'era maggiore connessione tra dirigenza e presidenza. Sono curioso di capire chi sarà il nuovo allenatore, si fanno tanti nomi. Anche stranieri. Ma chissà, magari potrebbe essere Italiano...".
(Fonte: TMW)
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