Intervistato da TMW, Bortolo Mutti, allenatore tra le altre del Palermo, ha parlato del momento di due big di Serie A come Napoli e Milan

Intervistato da TMW, Bortolo Mutti, allenatore tra le altre del Palermo, ha parlato del momento di due big di Serie A come Napoli e Milan:

Serie A: il Napoli riparte da Allegri.

"Non ho capito la partenza di Conte, il progetto poteva andare avanti. Comunque la stagione è stata positiva, anche se fatta di tanti infortuni. In ogni caso Allegri è un allenatore di esperienza e può dire la sua anche a Napoli, che ha bisogno di gente come lui, di grande carisma".