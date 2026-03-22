L'ex attaccante e connazionale dell'allenatore nerazzurro ha parlato da uomo affezionato a entrambe le squadre

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 13:46)

Adrian Mutu, doppio ex di Fiorentina-Inter, ha parlato della gara nel corso dell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport. Qui alcune delle sue considerazioni:

Adrian Mutu, Fiorentina-Inter è la sua partita. Cosa s’aspetta?

«Una gara molto complicata per i viola che devono dare continuità alla vittoria importantissima di Cremona contro uno schiacciasassi come l’Inter. Non sarà facile metterli in difficoltà».

La Fiorentina si salverà?

«Ho sempre creduto nella salvezza, anche nei momenti più difficili. È una stagione complicata in A e penso che la Conference possa salvare in parte l’annata. Dopo due finali sarebbe bello prendersi una rivincita e regalare il trofeo ai tifosi».

L’Inter ha già lo scudetto in tasca?

«Ancora no ma è molto vicino considerando i punti di vantaggio. Ha una rosa di gran livello, è la più forte della A».

Quanto pesa l’assenza di Lautaro?

«Senza di lui la manovra è meno pericolosa perché è un grande e rimane in assoluto fra i giocatori più forti della A».

Lei è molto legato a Firenze, ma cosa rappresenta l’Inter per la sua carriera?

«Sarò sempre grato al club che mi ha portato in Italia e mi ha dato la possibilità di giocare con compagni di altissimo livello».

Si può dire che Chivu è un vero orgoglio per il calcio romeno?

«È molto bravo e si vede che conosce bene l’ambiente nerazzurro in cui sta lavorando quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, come del resto sta già facendo con il primato in Serie A».

Nonostante l’eliminazione ai play off in Champions League?

«Mica può vincere tutti i titoli quest’anno (ride, ndr )».