Alessandro Diamanti, ex tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport in vista del match contro l'Inter del Franchi:
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fcinter1908 news interviste Diamanti: “Inter superiore a tutte le altre. Momento di difficoltà? Devo dire la verità e…”
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Diamanti: “Inter superiore a tutte le altre. Momento di difficoltà? Devo dire la verità e…”
"Non ho grandi dubbi sull'Inter che può vincere il campionato", ammette Alessandro Diamanti
"Per la Fiorentina è una sfida difficile, l'hanno capito anche loro che bisogna lottare per la salvezza, giocano in una maniera diversa e si vede. Cambiare la testa durante la stagione è difficile, sta andando un po' meglio ma sarà una bella partita, come è bella la corsa salvezza, la vittoria della Cremonese rende tutto affascinante"
Su Lautaro—
"E' il capitano ed è uno dei giocatori più importanti della squadra ma dico la verità, non vedo l'Inter in grande difficoltà. I momenti così ci possono stare ma non l'ho vista male o soffrire più del dovuto, faranno una grande prestazione. Non ho grandi dubbi sull'Inter che può vincere non dico facilmente ma ha fatto vedere che quest'anno è superiore a tutti"
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