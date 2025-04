Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto su Twitch all'interno di "ControCalcio TV": "Scudetto? La favorita rimane sempre l'Inter, non scherziamo. Tre competizioni? E che vuol dire? Ha una rosa abbastanza ampia. Chi ce li ha in rosa i centrocampisti dell'Inter? L'Inter ha la rosa più forte. Conte per me con il Napoli sta facendo i miracoli. Si può dire che se l'Inter non vince lo scudetto è un fallimento? Per me sì".