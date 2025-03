Shunsuke Nakamura, ex centrocampista giapponese con un passato in Italia con la maglia della Reggina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ho smesso a 43 anni, ora voglio fare l'allenatore. A dicembre sono stato a Parma e ho visto come si lavora in Italia. Stimo il Como di Fabregas e stravedo per Simone Inzaghi. Ogni anno riesce aggiungere qualcosa di nuovo".