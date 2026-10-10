«Le tante critiche a Badiashile? Magari a Milano ho sbagliato io. Lui era fermo da tanto e quindi non poteva essere colpa sua. Gli errori ci stanno, a volte pesano di più, a volte meno, ma non si mette in discussione un giocatore». Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del suo Napoli contro il Frosinone per tre a zero ai microfoni di Skysport e lo ha fatto a partire dalla prestazione di Badiashile nella partita contro l'Inter a Milano.

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«La cosa che è andata bene è stata la voglia e l'aggressività a inizio partita. Abbiamo avuto delle situazioni in cui non abbiamo tirato in porta e abbiamo rischiato il ping pong con il Frosinone, non abbiamo proprio chiuso l'azione. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita più difensiva e abbiamo avuto quattro palloni che non si devono sbagliare, la scelta va fatta bene, su quattro palloni, un gol là va fatto. De Bruyne? Credo che a Milano abbia già fatto bene, ha dato due palle clamorose. Secondo me è un giocatore straordinario e se si mette a far il play diventa ancora più bravo. Gli piace di più divertirsi davanti. L'anno scorso è stato fermo tanto per l'infortunio avuto. Dovremo migliorare la condizione dei giocatori, serve pazienza e l'importante che quando abbiamo meno forze concediamo meno», ha spiegato sulla partita con il Frosinone.

(Fonte: SS24)