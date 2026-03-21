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Napoli, Beukema: “Scudetto? Vincendo stiamo mettendo pressione, ma dobbiamo…”

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Intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari, Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato anche di scudetto. Ecco le sue parole
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari, Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato anche di scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

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"Scudetto? Sapevamo l'importanza di questa partita, vincendo mettiamo pressione, ma noi siamo concentrati partita dopo partita e poi vediamo alla fine dove siamo. Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli e sapevo di giocare con tanti calciatori forti, adesso gioco anche da braccetto e prima non lo facevo, è molto diverso per me, ma sento di essere abituato adesso rispetto all'inizio. Adesso mi sento bene lì e se posso giocare anche in quel ruolo, posso diventare più completo come giocatore".

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"Abbiamo calciatori forti anche per mentalità, vogliamo vincere tutto fino alla fine. Adesso pensiamo alla prossima, De Bruyne e McTominay sono tornati con fame e tutti dobbiamo averla. Saluto con Alisson? Da quando è arrivato abbiamo un grande rapporto, siamo contenti di averlo con noi, perché è forte e un bravo ragazzo".

(Fonte: DAZN)

 

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