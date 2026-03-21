"Scudetto? Sapevamo l'importanza di questa partita, vincendo mettiamo pressione, ma noi siamo concentrati partita dopo partita e poi vediamo alla fine dove siamo. Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli e sapevo di giocare con tanti calciatori forti, adesso gioco anche da braccetto e prima non lo facevo, è molto diverso per me, ma sento di essere abituato adesso rispetto all'inizio. Adesso mi sento bene lì e se posso giocare anche in quel ruolo, posso diventare più completo come giocatore".

"Abbiamo calciatori forti anche per mentalità, vogliamo vincere tutto fino alla fine. Adesso pensiamo alla prossima, De Bruyne e McTominay sono tornati con fame e tutti dobbiamo averla. Saluto con Alisson? Da quando è arrivato abbiamo un grande rapporto, siamo contenti di averlo con noi, perché è forte e un bravo ragazzo".