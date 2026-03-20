L'ex calciatore e ora opinionista di DAZN è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto

Dario Marcolin, ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto.

"Se l'Inter non vincerà questo scudetto, non sarà stato il Napoli e non sarà stato il Milan, ma lei a farselo scivolare via. Di sicuro l'Inter un po' di pressione a questo risultato lo mette, perché se tu avevi il Napoli dietro il Milan e doveva ancora giocare...".