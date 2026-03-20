Dario Marcolin, ex calciatore e ora opinionista di DAZN, è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Marcolin: “Scudetto? Se l’Inter non vince è colpa sua. Le prossime 3 partite…”
news
Marcolin: “Scudetto? Se l’Inter non vince è colpa sua. Le prossime 3 partite…”
L'ex calciatore e ora opinionista di DAZN è intervenuto alla fine di Cagliari-Napoli per parlare della lotta Scudetto
"Se l'Inter non vincerà questo scudetto, non sarà stato il Napoli e non sarà stato il Milan, ma lei a farselo scivolare via. Di sicuro l'Inter un po' di pressione a questo risultato lo mette, perché se tu avevi il Napoli dietro il Milan e doveva ancora giocare...".
"Il Napoli comincia a correre e l'Inter gioca con la Fiorentina, poi in casa la Roma, poi va a Como. Queste tre partite per l'Inter sono determinanti, ma sono determinanti anche per il Milan e per il Napoli, perché sono alla finestra a guardare cosa può fare l'Inter".
© RIPRODUZIONE RISERVATA