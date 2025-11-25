FC Inter 1908
Napoli, Buongiorno: “Siamo sempre stati con Conte, ci siamo parlati in spogliatoio e…”

Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Qarabag di Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Qarabag di Champions League, in programma domani sera:

"Dobbiamo arrivare preparati, lo stiamo facendo col mister. Sarà gara tosta, daremo il massimo per vincere la partita. Difesa a 3, 4 o 5? Anche con la linea a tre abbiamo lavorato lo scorso anno col mister. Da parte dei braccetti ci vuole più aggressività. La squadra quando difende bassa riesce ad avere equilibrio con i cinque. Dovremmo essere pronti a qualsiasi evenienza o decisione del mister. Andremo domani a giocare questa partita cercando di dare il massimo".

Sul botta e risposta tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte:

"Noi siamo sempre stati col mister, abbiamo fiducia in lui e lui ne ha tanta in noi. Dovevamo solo lavorare, abbiamo ritrovato l’energia mancata nelle ultime partite come può capitare a tutte le squadre. Adesso dobbiamo mantenere l’energia per cercare di migliorarci sempre. Ci siamo parlati in spogliatoio a Castel Volturno e abbiamo trovato quell’energia mentale. Continueremo a lavorare su questa strada, tutti insieme come abbiamo sempre fatto".

