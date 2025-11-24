Al termine del derby Stefano Bizzotto ha sintetizzato alcuni elementi chiave della sconfitta dell' Inter contro il Milan : "Il vero Lautaro non si è sentito stasera? Indubbiamente. È vero che ci stava la sostituzione di Lautaro ma è anche vero che Lautaro ha avuto sul piede la palla dell'1-0 e non si può dire che il suo sia stato un errore. È stata più che altro una grande prodezza di Maignan ".

Restaurazione?

Il giornalista Fulvio Zara ha sintetizzato il derby, sviscerando alcuni momenti chiave: "Rigore spartiacque della partita: diventa il momento in cui si segna il confine preciso tra la gloria e i rimpianti. Maignan para un rigore ogni 4, Calhanoglu commette il secondo errore sui 23 tiri in serie A. Allegri ha trovato il suo Milan, una squadra a sua immagine e somiglianza. Ha vinto 5 volte di corto muso. L'Inter è alla quarta sconfitta, l'anno scorso ne aveva perse 5 in totale. L'Inter ha segnato un confine tra un prima e un dopo. Perché sono stati sostituiti quattro pilastri dell'anno scorso: Lautaro, Barella, Calhanoglu e Acerbi. Chivu non fa sconti. Questi quattro un contributo così valido non lo hanno dato e forse questa sera è iniziata la restaurazione di Chivu. Un nuovo ciclo".