Napoli, Conte: “Ci sta uscire in Coppa Italia! Questi ragazzi…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio del match contro la Roma
Antonio Conte, tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della :

"Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como. Poi arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai quarti di finale e non approdare in semifinale. La squadra è in buone condizioni, sta facendo ottime partite. C’è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno dando il massimo. Spesso e volentieri c’è aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno”.

Sull’atteggiamento del Napoli:

"La solita nostra gara. Non faremo una gara d'attesa, andremo a cercare di conquistare la palla, ad aggredire la Roma come facciamo contro tuttie le squadre. Poi cercheremo di trovare delle soluzioni quando avremo la palla. Sappiamo che giochiamo contro un'ottima squadra, anche loro fanno dell'intensità e dell'aggressione la loro arma vincente, può uscire una buona partita".

