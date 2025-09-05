"Mi sto ambientando bene a Napoli dopo un'estate dura di lavoro intenso, ho dato tutto e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose come il trasloco ma va tutto bene. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico. Il Napoli è una grande squadra che può ancora crescere tanto. Spero possa venire fuori qualcosa di buono".

"Tolta la fascia di capitano del Belgio? Garcia ha parlato con me e con Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza".