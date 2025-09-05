Fabio Galante, ex calciatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così del nuovo Torino di Marco Baroni: «Ho visto la gara con l’Inter e indubbiamente il Toro è andato in grande difficoltà, mentre con la Fiorentina hanno giocato una buona gara. Invito tutti ad aver fiducia in Baroni. Per me è uno dei migliori allenatori italiani e le sue squadre hanno sempre sfoderato un calcio organizzato e divertente. Dopo tanti anni di 3-5-2 il passaggio al 4-3-3 necessita di tempo: bisogna dargli fiducia».