Fabio Galante, ex calciatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così del nuovo Torino di Marco Baroni: «Ho visto la gara con l’Inter e indubbiamente il Toro è andato in grande difficoltà, mentre con la Fiorentina hanno giocato una buona gara. Invito tutti ad aver fiducia in Baroni. Per me è uno dei migliori allenatori italiani e le sue squadre hanno sempre sfoderato un calcio organizzato e divertente. Dopo tanti anni di 3-5-2 il passaggio al 4-3-3 necessita di tempo: bisogna dargli fiducia».
Sul mercato sono arrivati giocatori importanti come Asllani e Simeone...
«Direi che il Torino ha fatto un’ottima campagna acquisti. Il Cholito con Zapata forma un tandem che pochi possono vantare in Serie A. Mi piace molto Asllani: l’ho conosciuto all’Inter ed è un ragazzo in gamba, oltre che un regista con grandi potenzialità. Ha solo bisogno di giocare con continuità e la fiducia dell’ambiente per esplodere davvero. Credo che il Toro possa essere il club giusto per riuscirci».
