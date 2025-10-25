Chivu a InterTV: “Questo gruppo sa reagire, abbiamo fatto bene nel primo tempo e nella ripresa…”

Intervenuto nel post partita il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha commentato cosi la sconfitta del Maradona ai microfoni di InterTV: "Abbiamo cercato di fare la nostra partita e nel primo tempo l'abbiamo fatta bene, abbiamo preso due pali e nella ripresa abbiamo cercato di spingere perdendo le misure, l'abbiamo riaperta ma poi lo spreco di energie perse passando a litigare con il Napoli...una sconfitta non deve pesare e far dimenticare quanto fatto di buono, dobbiamo ripartire come sempre abbiamo fatto, questa squadra lo ha dimostrato di saperlo fare. Tornare a giocare è il modo migliore per passare avanti, bisogna essere consapevoli del fatto che il gruppo c'è e lo ha fatto vedere come ha fatto vedere che sa reagire"