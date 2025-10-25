Marotta a InterTV: “Decisione presa dall’assistente e non dall’arbitro. Diamo merito anche al Napoli”

L'Inter si ferma al Maradona dopo 7 vittorie consecutive. I nerazzurri vengono superati dal Napoli per 3 a 1 con una gara che lascerà non pochi strascichi per le decisioni arbitrali che hanno condizionato in maniera evidente il risultato. Questo il commento del Presidente Marotta rilasciato ai microfoni di InterTV: "Mi appello al fatto che la valutazione è stata fatta dallì'assistente e non dall'arbitro portando la direzione della gara in verso. Abbiamo perso una partita e bisogna dare merito anche al Napoli, può capitare e ci deve aiutare a capire quali sono gli atteggiamenti da avere contro squadre del genere"