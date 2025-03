Bravo Conte

«Il Napoli - ha aggiunto Sacchi- è una squadra fatta con saggezza e seguendo regole auree alla base della costruzione di una formazione. È un club con le idee chiare, che ha scelto un allenatore che lo difende sempre. Con De Laurentiis non è mai così scontato. Ma tutti i giocatori sono stati scelti in base al suo credo. Ho l'impressione che lo amino tutti, non è semplice. Le chiamate con Conte? Lo chiamo spesso. L'altra sera dopo appena un'ora dalla fine della gara con l'Inter per dirgli quanto era stato bravo. Nelle scelte iniziali, nel ritmo, nella voglia di voler comandare il gioco. Un onore avere un allenatore italiano come lui. Normale lo vogliano tutti. Poi i primi appunti sugli allenamenti li copiava da me e mi chiedeva il permesso».