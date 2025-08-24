"Questo è il nostro spirito e ci deve guidare in tutto il campionato. Abbiamo uno scudetto da difendere e lo faremo al 100%, come ci ha detto il mister. E' una vittoria importante. Quando si vince si crea fiducia in campo. Siamo stati bravi a difendere insieme e a sfruttare le occasioni in avanti. De Bruyne e McTominay? Calciatori importanti, hanno uno storico importante. Abbiamo un gruppo forte e punteremo su questo. Tutti quelli che non giocano devono essere comunque pronti. Se possiamo sopperire all'assenza di Lukaku? Certo. Ci dispiace molto per Romelu, lo aspetteremo perché è un pezzo importante per la squadra".