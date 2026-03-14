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Lewandowski: “Un anno fa eliminati più per colpa nostra che per meriti dell’Inter”

Lewandowski: “Un anno fa eliminati più per colpa nostra che per meriti dell’Inter” - immagine 1
L'attaccante polacco del Barcellona è tornato sul doppio confronto con i nerazzurri nella semifinale della scorsa Champions League
Fabio Alampi Redattore 

Robert Lewandowski, attaccante polacco del Barcellona, nel corso di un'intervista concessa a SportWeek è tornato sull'eliminazione per mano dell'Inter nella semifinale della scorsa Champions League: "Abbiamo imparato tanto da quella doppia sfida. Abbiamo segnato sei gol ma ne abbiamo presi sette ed è chiaro, non può essere, c'è qualcosa che non va. Non abbiamo perso per merito dell'Inter ma per colpa nostra. Ripeto, ci è servito da lezione".

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