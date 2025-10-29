Prima di Inter-Fiorentina in programma alle ore 20.45 a San Siro (qui dove vederla in tv e streaming), il giocatore della Fiorentina Cher Ndour ha parlato così a DAZN:
Ndour: “Pio Esposito fortissimo, è eccezionale! Abbiamo iniziato insieme a 5 anni e vi dico…”
“Io e Pio Esposito insieme all’Europeo Under 19 vinto? Un giocatore fortissimo, un ragazzo eccezionale, abbiamo iniziato insieme a 5 anni, siamo insieme da tutta la vita, è fortissimo. Sapranno come difendere al meglio i miei compagni, io sono felice per lui e per quello che sta facendo, speriamo stasera non segni”.
