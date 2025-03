Nesta: “Mi aspettavo Inzaghi schierasse tutta l’argenteria. In gare così…”

«Leggerezza nonostante la difficoltà? Se pensi alla classifica diventi pesante e non siamo pronti a tenere questo carico. Ho chiesto ai miei di divertirsi e se fai bene queste partite a prescindere dalla classifica resti negli occhi della gente. È un'opportunità per tutti di far vedere qualcosa di buono, dobbiamo viverla così e il risultato è importante». Così l'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, a DAZN, ha parlato della gara contro l'Inter.